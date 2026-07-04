Польські компанії продовжують 'наступ' на Україну, - Bloomberg

Для компаній, які борються за частку в проєкті післявоєнного відновлення України, політичні розбіжності відходять на другий план.

Польський національний банк розвитку BGK останнім часом фіксує зростання попиту з боку місцевих компаній на фінансування інфраструктурних та енергетичних проєктів в Україні, незважаючи на конфлікт між Варшавою та Києвом. Про це пише Bloomberg.

"Підприємці повертаються до нас, і наразі портфель проєктів став ще більшим. Це означає, що вони провели аналіз ринку, часто мають українського партнера, а також володіють знаннями у сфері енергетичних та інфраструктурних проєктів", - сказала віце-голова BGK Марта Постула.

Однак для компаній, які борються за частку в проєкті післявоєнної відбудови України, вартість якого, за оцінками Світового банку, становитиме $524 млрд, політичні розбіжності відходять на другий план, зазначає Bloomberg.

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Важливо, що Постула очікує, що найближчим часом будуть підписані перші угоди про фінансування енергетичних проєктів - зокрема, будівництва установок з виробництва біогазу.

Нещодавно польські будівельні компанії Budimex SA, Polimex-Mostostal SA та AMW Sinevia домовилися про співпрацю щодо участі в тендерах на інфраструктурні проєкти, а енергетичні компанії PGE SA, Tauron Polska Energia SA, Enea SA та Energa SA уклали аналогічну угоду щодо проєктів у сфері енергетики.

Крім того, нафтова компанія Orlen SA зміцнює співпрацю з українським "Нафтогазом", а PZU SA придбала найбільшу страхову компанію MetLife в Україні.

Напруженість між Польщею та Україною

Минулого місяця польський президент Кароль Навроцький позбавив українського лідера Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни - ордена Білого орла - через "Героїв УПА" у назві частини ЗСУ, Зеленський після цього відмовився від поїздки на конференцію до Польщі.

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