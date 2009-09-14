Ющенко їде до Туркменістану по «прямий» газ

Під час візиту офіційної української делегації на чолі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ до Туркменістану планується обговорити питання відновлення постачань туркменського газу до України, а також участі України в реалізації проекту Nabucco.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

«Обговорюватиметься весь спектр співпраці в енергетичній сфері, починаючи з можливих двосторонніх елементів, зокрема й відновлення постачань туркменського газу до України. А також участь Туркменістану як постачальника, а України як транзитера й постачальника устаткування у великих міжнародних проектах, зокрема в проекті Nabucco», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочинається дводенний офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Туркменістану.

У 1990-і роки Україна прямо купувала весь експортований туркменський газ в обсягу близько 35 мільярдів кубометрів на рік. Але на початку 2000-х років російський "Газпром" узяв на себе роль реекспортера. Проте кінцевим споживачем палива з Центральної Азії, де Туркменія є найбільшим експортером газу, залишається Україна.

13 липня 2009 р. Австрія, Болгарія, Румунія, Туреччина й Угорщина підписали Міжурядову угоду щодо реалізації проекту «Набукко». «Набукко» - проектований магістральний газопровід протяжністю 3,3 тис. км з Туркменії й Азербайджану до країн ЄС, перш за все Австрії і Німеччини. Проект оцінюється в 7,9 мільярда доларів і передбачає транспортування природного газу до європейських країн через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Він стане продовженням уже збудованого газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум і розрахований на щорічне транспортування 31 мільярда кубометрів газу.

На початковій стадії трубопроводом планується перекачувати близько 15 мільярдів кубометрів газу. На території Туреччини буде прокладено дві третини газопроводу - близько 2 тисяч кілометрів з 3,3 тисяч. Розпочати будівництво газопроводу планується в 2010 році, постачання газу по ньому - в 2014-му.