Тимошенко спробують зняти вже цього тижня?

Народний депутат, лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО не виключає, що вже цього тижня у Верховну Раду буде внесено пропозицію про відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора на прес-конференції в Донецьку.

«Я не виключаю, що наступного тижня (з 14 вересня – УНІАН), і ця версія вже розробляється, вноситиметься пропозиція про відставку уряду, - сказав П.СИМОНЕНКО.

При цьому він додав: «Можливість того, відбудуться чи ні президентські вибори, залежить від того, як сьогодні бачать свої результати участі в цих виборах ті чи інші угруповання». За словами лідера комуністів, «зараз розробляється версія, щоб укласти новий, по суті справи, конституційний договір. Його підписує ЮЩЕНКО (Президент України – УНІАН) з так званою більшістю в парламенті».

П.СИМОНЕНКО пояснив, як він бачить процедуру відставки Кабміну: «У парламенті формується 226 голосів (депутатський мінімум для голосування - УНІАН). При цьому коаліція не формується, і ці 226 підписують з ЮЩЕНКОМ новий конституційний договір про зміну положення про те, що тільки коаліція вносить кандидатуру на посаду прем`єра. Після цього вноситься кандидатура на посаду прем`єра і голосується технічна кандидатура прем`єра на цей період, та, яка вигідна для дерибану і розподілу».

На думку лідера комуністів, все це може передувати тому, щоб зірвати президентські вибори в Україні. «Це може бути й передвісником того, що буде використане для зриву тих же виборів. Адже це – очевидний шлях до нестабільності в нашій державі, - пояснив П.СИМОНЕНКО, - Це – шлях до того, що світова спільнота відмовить відразу в будь-якому переговорному процесі із структурами влади України. Адже очевидним є те, що це – нелегітимний шлях».