БЮТ: Ющенко і Янукович діють за принципом "чим гірше - тим краще"

У фракції БЮТ називають безпідставною синхронну критику на адресу уряду з боку фракції Партії регіонів та Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо популізму уряду при підготовці державного бюджету на 2010 рік.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив член фракції БЮТ Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ.

За словами народного депутата, дискусія, що розгорнулася сьогодні навколо ухвалення даного документу, доводить, що ні Партію регіонів, ні главу держави не цікавить реальне соціально-економічне становище українців, а вся негативна риторика зумовлена лише боротьбою за владу в умовах проведення президентської кампанії. “В даному випадку і Президент, і Партія регіонів діють в унісон - за принципом чим гірше - тим краще”, - сказав В.ЧУДНОВСЬКИЙ.

Він наголосив, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО, не дивлячись на економічну кризу, знаходить ресурси для поетапного підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати настільки, наскільки це дозволяє кризовий стан економіки.

Народний депутат розкритикував заяву лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, що доки не буде ухвалено закон про підвищення соціальних стандартів, про затвердження держбюджету-2010 не може бути і мови. “Це цілком зрозуміло, оскільки фракція Партії регіонів завжди блокує конструктивні пропозиції уряду. Але тоді фракція Партії регіонів повинна публічно заявити і визнати, що вона виступає проти підвищення соціального та економічного добробуту українців”, - сказав він.

Народний депутат нагадав, що проектом держбюджету на наступний рік передбачається помірне підвищення заробітних плат для всіх категорій населення. “Фракція Партії регіонів, яка готова блокувати роботу парламенту, аби не був ухвалений бюджет на наступний рік, тим самим блокує підвищення заробітних плат для вчителів, працівників охорони здоров`я, бібліотек і клубів та працівників інших сфер”, - сказав він.

В.ЧУДНОВСЬКИЙ також зауважив, що “регіонали” заради отримання влади та дискредитації Кабінету міністрів готові “пожертвувати” інтересами пенсіонерів, що з рівнем пенсій до 1000 грн. мають, згідно з запропонованим бюджетом, отримувати спеціальну доплату на придбання медикаментів.

“Вимагаючи ухвалення законопроекту щодо підвищення соціальних стандартів з захмарними сумами, “регіонали” не тільки відмовляються, а й заважають уряду дати те українцям, на що вони можуть розраховувати вже сьогодні. Пояснити це можна тільки одним – Партія регіонів сподівається, що прийде до влади, і їй не дуже хочеться виконувати зобов’язання, взяті на себе командою ТИМОШЕНКО, оскільки вони не в змозі це зробити”, - сказав народний депутат.

Що стосується звинувачень з боку глави держави, то В.ЧУДНОВСЬКИЙ висловив переконання, що глава держави, закликаючи уряд не формувати місцеві бюджети на основі Бюджетного кодексу, що повернуто до парламенту, тим самим демонструє своє небажання віддати частину владних повноважень органам місцевого самоврядування. “Президенту варто зізнатися, що його не цікавить думка місцевого самоврядування, оскільки норми Бюджетного кодексу були позитивно сприйняті майже в усіх селищах, селах і малих містах”, - сказав він.

В.ЧУДНОВСЬКИЙ також зауважив, що якщо погоджуватися з критикою Президента, то популізмом виглядатиме і перехід з 1 грудня 2009 року на Єдину тарифну сітку оплати праці, що буде передбачено в бюджеті на наступний рік, та підтримка реального сектору економіки.