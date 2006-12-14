Богатирьова має інформацію про змову Ющенка з Тимошенко

Члени антикризової коаліції переконані, що причиною застосування Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ вето до закону про державний бюджет-2007 є наміри глави держави розпустити навесні наступного року Верховну Раду V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявила координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона зазначила, що із застосуванням вето «в Україні відкрита політична війна між гілками влади».

За її словами, пропозиції Президента, які потребуватимуть збільшення доходів держбюджету на 10 млрд. грн., є економічно необгрунтованими.

Крім того, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що ці розрахунки, скоріш за все, не відображають позицію самого В.ЮЩЕНКА. «Тут виключно політичні мотиви», - впевнена вона.

В той же час, як наголосила Р.БОГАТИРЬОВА, переможців у цій війні між гілками влади не буде. «А жертви точно будуть – український народ», - сказала вона.

Р.БОГАТИРЬОВА також наголосила, що, за її інформацією, Президент спільно з «Нашою Україною» і БЮТ «планує розпустити парламент навесні 2007 року». При цьому народний депутат наголосила, що в цьому випадку наша країна буде втягнута «у вир політичної нестабільності».