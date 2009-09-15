Україна і Туркменістан розглядають «російський фактор»

У Секретаріаті Президента з оптимізмом дивляться на можливість відновлення прямих поставок туркменського газу в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема в інтерв’ю журналістам представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що вчора напередодні сьогоднішньої зустрічі президентів України та Туркменістану Віктора ЮЩЕНКА і Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВА відбулись переговори на рівні фахівців міністерств та відомств.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що підсумки цих переговорів дають йому підстави для оптимізму в питанні відновлення прямих поставок туркменського газу.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, що він залишається оптимістом, і в нього склалося враження, що Туркменістан готовий почати діалог про відновлення прямих поставок. Він також нагадав позицію Президента В.ЮЩЕНКА, яка полягає в тому, що Україна зацікавлена у відновленні таких поставок за умови врахування інтересів всіх третіх сторін – країн-транзитерів газу.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зауважив, що в ході переговорів з туркменською стороною розглядався також «російський фактор». Він висловив думку, що на сьогодні існує декілька варіантів вирішення питання транзиту туркменського газу через Росію на взаємовигідних умовах.

Крім того, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що туркменська сторона сьогодні досить уважно вивчає можливості розвитку своєї транспортної інфраструктури для експорту газу за новими маршрутами.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 вересня відбувається дводенний офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Туркменістану.

У 1990-і роки Україна прямо купувала весь експортований туркменський газ в обсягу близько 35 мільярдів кубометрів на рік. Але на початку 2000-х років російський "Газпром" узяв на себе роль реекспортера. Проте кінцевим споживачем палива з Центральної Азії, де Туркменія є найбільшим експортером газу, залишається Україна.