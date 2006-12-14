Ющенко визначив свою поведінку на наступний рік

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав 2006 рік роком випробувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у вступному слові на початку прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що 2006 рік ознаменувався тим, що в силу вступили нові зміни до Конституції.

За його словами, політичні реалії засвідчили, що до влади прийшли різні політичні сили, і тема їх відносин стала актуальною.

Президент констатував, що сьогодні розгортається боротьба за перетягування повноважень, політика реваншу і всілякі політичні спекуляції.

«Це стосується формування штучних проблем. Суспільство, на мій погляд, втомилося від цього, і сам факт такої спроби повинен стали серйозним сигналом для політичних сил», - наголосив Президент.

В той же час основним завоюванням 2006 року Президент називає проведення демократичних виборів, утвердження в Україні демократії і свободи слова.

Говорячи про наступний рік, він наголосив, що «порядок денний 2007 року повинен формуватися на подоланні політики протистояння, політики самознищення».

Президент підкреслив, що необхідно напрацьовувати спільний план роботи всіх політичних сил.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що робитиме все для того, щоб відійшла політика, традиційна для України протягом багатьох років – політика на самознищення, політика таємної недовіри.

«Необхідно крок за кроком змінювати її на політику діалогу», - сказав він, додавши, що це непростий шлях, але він має стати основою політики в наступному році.