Ющенко журиться, що мусить жити при двох правдах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна і Росія зможуть врегулювати всі питання, пов’язані з перебуванням на території нашої держави Чорноморського флоту РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в “Українському домі”.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що позиція України в цьому питанні є чіткою і ясною: Україна дотримуватиметься виконання угод, відповідно до яких Чорноморський флот залишиться в нашій державі до 2017 року.

«Це є одна правда, і спекуляції навколо цього питання шкодять нашим інтересам», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що існує багато проблем, і тому він домовився з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ створити по цьому питанню комісію (підкомітет Міждержавної комісії Ющенко-Путін), мета якої - привести у відповідність до чинних угод умови перебування Чорноморського флоту в Україні.

Президент нагадав, що на сьогодні залишаються неврегульованими питання щодо використання ЧФ 132 земельних ділянок, існує 170 дискусійних моментів щодо об’єктів нерухомості, дуже складним є питання передачі радіочастот, навігаційних споруд.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що ці питання будуть врегульовані через відкритий і чесний діалог двох країн.

Водночас, Президент нагадав, що відповідно до Конституції України на території держави не можуть знаходитись військові формування інших країн. «Це дві правди, при яких ми мусимо жити», - сказав він.