Ющенко задовольнить прохання Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий зустрітись з керівниками правлячої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ просив його про таку зустріч, і «я дав згоду».

Президент додав, що готовий зустрітися також з керівниками коаліції. На запитання, коли це може статися, В.ЮЩЕНКО зазначив, що це залежить від служб, які планують графік його зустрічей.