Ющенко задовольнить прохання Януковича
14:18, 14 грудня 2006Політика
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Дату мають погодити служби
Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий зустрітись з керівниками правлячої коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ просив його про таку зустріч, і «я дав згоду».
Президент додав, що готовий зустрітися також з керівниками коаліції. На запитання, коли це може статися, В.ЮЩЕНКО зазначив, що це залежить від служб, які планують графік його зустрічей.
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