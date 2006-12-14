Янукович переміг у Казахстані

Україна поставить Казахстану 7 літаків Ан-148.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, посилаючись на відповідні урядові домовленості, досягнуті під час візиту прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА до Казахстану.

«Перемога, купують усі 7 (літаків)», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Міністр транспорту повідомив, що в 2007 році передбачається поставити два Ан-148, при цьому він відзначив, що початок поставок літаків слід очікувати після завершення сертифікації наприкінці лютого 2007 року.

«Умовою оплати з казахської сторони є отримання сертифікату. Я думаю, що кінець лютого – це більш-менш реальний термін для завершення сертифікації», - сказав він.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ пояснив, що сертифікація передбачає випробувальні польоти Ан-148, під час яких планується з`ясувати можливість роботи апаратів в умовах наявності бічного вітру до 14 метрів на секунду. Він повідомив також, що до участі у випробуваннях залучено і українських фахівців.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ додав, що, виходячи з інформації представників однієї з казахстанських авіакомпаній, на ринку Казахстану відчувається дефіцит літаків, що є причиною дорожнечі квитків.