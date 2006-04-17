Розпочався Страсний тиждень

Останній перед Великоднем тиждень називається Страсним, на спомин святих страстей Господніх. Кожен його день наближує до урочистої події - Світлого Христового Воскресіння.

Це тиждень найсуворішого посту - не можна не тільки вживати скоромного а й, навіть, співати, танцювати.

У понеділок потрібно до Великодня підготувати свою оселю - пофарбувати, помити, почистити.

У вівторок - підготувати одяг, випрасувати білизну.

У середу завершуються всі господарські роботи. Необхідно прибрати хату, винести все сміття. А також заготовити яйця для крашанок та писанок, підготувати все необхідне для їх виготовлення знаряддя.

Найбільше ж обрядів, дійств та прикмет припадає на Страсний, або Чистий четвер. Традиційно цього дня випікають паски. Паска, то не просто ритуальний хліб, вона символізує тіло Христове. Перед тим як випікати необхідно помолитись, аби очистити думи та помисли. На Чистий четвер готують до Великодня своє тіло, тобто ретельно вимиваються, особливо це стосується дітей та хворих, адже вода на Чистий четвер змиває усі хвороби та захищає від негараздів.

Найсумніший день тижня, це п`ятниця, бо саме в цей день Христос помер. Не можна взагалі нічого їсти, співати, слухати музику.

Ввечері треба йти до церкви де виносять Плащаницю, що символізує тіло померлого Христа. Не можна шити, прати, будь-що різати.

У страсну суботу йдуть приготування до Великодньої святкової трапези. Для господарок це найбільш клопітливий день, адже потрібно все приготувати, спекти, зварити. Цього дня красять яйця та виготовляють писанки. Для крашанок переважно використовується червоний колір, бо це символізує кров Христову.

Лушпиння від яєць, які тріснули, не викидається а несеться до річки і пускається на воду. За легендою, через 25 днів воно припливе у щасливі райські краї й повідомить душам праведників, що там проживають про Світле Христове Воскресіння, повідомляє ICTV.