Кияни збираються на мітинг біля мерії - там посилено охорону

Вже близько 400 киян зібрались під стінами мерії на мітинг з вимогою до столичної влади знизити тарифи на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз люди ще продовжують підходити.

Біля мерії є представники ВО «Свобода» та Блоку Кличка. Представники з прапорами БЮТ наразі відсутні. Також тут присутні представники громадського об’єднання «Горіх», що було нещодавно створене саме у зв’язку з незадоволенням тарифною політикою в місті. Як зазначали керівники організації, особисто від себе вони направили вже три звернення до Київського міського голови з вимогою скасувати підвищені тарифи на ЖКП.

Пікетувальники скандують «Геть грабіжницькі тарифи». Також кияни тримають плакати з написами «Вимагаємо повернути «Київенерго» київській громаді», «Споживачам комунальних послуг – прямі угоди з виробниками послуг», «Черновецький, припини грабувати київську громаду», «Київводоканал» - киянам, а не олігархам».

Навколо мерії посилено охорону, стоять автобуси з представниками внутрішніх військ МВС, що свідчить про те, що очікується велика кількість учасників акції.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ в Київраді заявляла, що сьогодні проведе мітинг і збере киян, які не підтримують дії столичної влади у напрямку збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги. Сьогодні на сесії Київради, згідно із заявою БЮТ, вони будуть ініціювати відновлення мораторію на підвищення тарифів на ЖКП в Києві.