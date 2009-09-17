Суперечка про «дачу» Януковича: регіонали випередили людей Тимошенко

Навколо резиденції «Межигір’я», де проживає лідер Партії регіонів, новий виток протистояння. На початку вересня Вишгородська райдержадміністрація віддала на вимогу спецкомісії парламенту всі документи, які підтверджують купівлю резиденції Віктором Януковичем.

Вимогу на виїмку паперів підписав голова парламентської комісії «регіонал» Микола Джига, пише Дело.

Відсутність документів на дачу Януковича застала уряд зненацька. Як зізнався виданню заступник міністра юстиції Євген Корнійчук, який відповідає за повернення «Межигір’я» у держвласність, без документів добитися поставленої мети буде доволі складно.

Другого вересня з Вишгородської райдержадміністрації (Київська область) був вилучений пакет документів, що стосуються придбання екс-прем`єр-міністром Віктором Януковичем дачі «Межигір’я». Документи вилучили два рядових співробітника секретаріату Тимчасової спеціальної комісії з розслідування обставин незаконного арешту глави Донецької облради Бориса Колесникова у 2005 році. Доручення про вилучення документів дав Володимиру Химичуку і Олегу Рожнятовському глава спецкомісії — «регіонал» Микола Джига.

Згідно з текстом запиту, відправленого вишгородському районному керівництву 1 вересня, який має в своєму розпорядженні «Дело», Тимчасова спецкомісія дала запит на оригінали документів. Вони свідчать про право власності на земельну ділянку в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області по вул. Івана Франка, 19. Саме там знаходиться комплекс відпочинку «Пуща-Водиця», на території якого розміщений комплекс «Межигір’я», де й проживає Віктор Янукович.

Вже наступного дня після отримання запиту Химичук і Рожнятовський прибули у Вишгородську райраду за паперами. Згідно з актом вилучення документів, у присутності двох свідків перший заступник Вишгородського райради П.Ф.Крет передав їм пакет з 27 актів і розпоряджень з 2005 по 2009 рік, що стосуються придбання дачі в «Межигір’я».

Разом з тим у своєму запиті Микола Джига не обгрунтував мету отримання таких документів. Адже «тема «Межигір’я» не відноситься до компетенції нашої спецкомісії, мені нічого на цю тему не відомо», — відзначив один з членів Комісії, «бютівець» Святослав Олійник. Він нагадав, що згідно з 12-ою статтею Закону України про тимчасові слідчі і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради, депутати мають право одержувати необхідні в своїй діяльності інформацію та документи, що стосуються виключно предмету розслідування. «Бютівець» Сергій Власенко також виявився не в курсі відправленого Джигою запиту. «Мені нічого не відомо із цього приводу, може, тому що я хворів і не на всіх засіданнях присутній», — відзначив Власенко. У свою чергу його соратник Володимир Пилипенко і взагалі відмовився будь-що коментувати без санкції Джиги.

У зв`язку з цим прем`єр-міністрові Юлії Тимошенко доведеться пригальмувати початок судового процесу з повернення «Межигір’я» у держвласність, оскільки Мін’юст не може витребувати матеріали з Вишгородської райради зважаючи на їх відсутність, відзначає видання.