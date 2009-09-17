Луценко: ну, не буду я в парламенті, так хрін з ним, господи!

Глава МВС Юрій Луценко стверджує, що особа майбутнього Президента його хвилює в плані того, який шлях вибере Україна, і як себе буде вимушена позиціонувати його «Народна Самооборона» при наступному голові держави. Саме цим він пояснив свій вибір на користь Юлії Тимошенко, відповідаючи в інтерв`ю Комерсант-Україна на питання, чи не боїться він, що така відверта підтримка прем`єр-міністра, яку демонструє Луценко, може нашкодити його політичній силі.

«На цих виборах вирішується не питання майбутнього обрання до парламенту, а то, який із сценаріїв розвитку України ми виберемо – європейський або постколоніальний, - заявив Луценко. - У зв`язку з цим я відверто і чітко позиціоную перспективу свою і "Народної самооборони" з фігурою Тимошенко. Я не бачу жодного ідеального політика, проте в комплексі підтримую того, хто зможе зупинити Януковича. Проект "Народна самооборона" при Тимошенко і при Януковичі – дві різні сутності. У першому випадку це творча сила, в другому – організація опору. Мене, звичайно, більше цікавить не війна, а творіння. Ну, не буду я в парламенті, так хрін з ним, господи!»