Якою бачить Україну Наша Україна. Прес-конференція керівника виконкому

18 квітня, о 12.00 у прес-залі блоку “Наша Україна” (вул. Спаська, 37) відбудеться прес-конференція першого заступника голови центрвиконкому “Нашої України” Ігоря ЖДАНОВА на тему: “Програмні засади діяльності Коаліції: Україна, якою ми її бачимо”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», на прес-конференції буде окреслено основні параметри програмних засад майбутньої Коаліції демократичних сил, запропоновані “Нашою Україною”.