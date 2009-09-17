Експерт: Янукович або стане Президентом, або піде на пенсію

Регіональні еліти вже зараз починають шукати компроміс і думати про майбутні мерські вибори і вибори до місцевих рад. Таку думку висловив директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Костянтин БОНДАРЕНКО сьогодні на прес-конференції на тему: "Україна на старті президентської виборчої кампанії: суспільство, політика, економіка", що відбулася в інформаційному агентстві "Мост-Харьков".

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, К.БОНДАРЕНКО зазначив, що сьогодні в Україні основна боротьба за пост Президента розгорнулася між двома політиками – лідером партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і лідером БЮТ прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО. Саме у них – за соціологічними даними – найбільші шанси вийти в другий тур і одержати пост Президента.

«Ситуація у вищих ешелонах влади екстраполюється і на регіони, - сказав експерт. - У Харкові, наприклад, еліти напередодні виборів розділяться по лінії ТИМОШЕНКО-ЯНУКОВИЧ».

За словами К.БОНДАРЕНКА, БЮТ у Харкові виглядає більш монолітною силою, ніж Партія регіонів, але при цьому у ПР серйозніші електоральні позиції: у В.ЯНУКОВИЧА є шанс стати безперечним переможцем у Харкові і області, у Ю.ТИМОШЕНКО є шанс набрати в регіоні 25% у першому турі і 35% - у другому. При цьому результат Ю.ТИМОШЕНКО в регіоні стане, в першу чергу, результатом, який "зробить" народний депутат України від БЮТ, харківський бізнесмен Олександр ФЕЛЬДМАН, зазначив директор Інституту Горшеніна.

На думку експерта, рейтинг БЮТ відтворюватиметься за рахунок співробітників його комерційних структур, а рейтинг ПР - за рахунок мобілізації «міських бюджетників».

При цьому після виборів (а, можливо, і напередодні виборів) місцеві еліти не розділяться, а об`єднаються, вважає К.БОНДАРЕНКО.

За його словами, тон у політичному житті Харкова задаватиме тандем ДОБКІН-ФЕЛЬДМАН, не залишаючи жодних шансів для "третіх сил". «Губернатора Харківської області після виборів у будь-якому випадку чекає відставка, а новий губернатор стане продуктом компромісу саме між ДОБКІНИМ і ФЕЛЬДМАНОМ», - сказав К.БОНДАРЕНКО. (УНІАН: Михайло ДОБКІН - член Партії регіонів, Харківський міський голова.)

У цілому, зазначив К.БОНДАРЕНКО, така ситуація спостерігається і в решті регіонів країни. Регіональні еліти вже зараз починають шукати компроміс і думати про майбутні мерські вибори і вибори до місцевих ради, розуміючи, що для них важливішими будуть розклади у місцевій політиці, ніж великі політичні ігри всеукраїнського значення.

Характеризуючи основних претендентів на пост глави держави, К.БОНДАРЕНКО зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ «давно перестав бути політиком донецьким, і став політиком всеукраїнським. Не в останню чергу завдяки сприянню з боку харківських еліт. Спочатку він став репрезентантом настроїв усього Сходу України, а далі замахнувся і на всю країну. У міру того, як Віктор Федорович перетворюється на політика всеукраїнського масштабу, він отримує і нові ризики, виклики. Він не може для досягнення мети – президентського поста – спиратися виключно на сили Партії регіонів. Адже вона дуже неоднорідна, в ній немає єдиної позиції, і свідками цього ми стаємо щодня». За словами експерта, «опора на ПР – це істотне обмеження електоральних можливостей В.ЯНУКОВИЧА – наприклад, у Центрі і на Заході України. Більш правильнішою, на мою думку, є опора на потенціал Опозиційного уряду – зі створенням паралельної структури радників і представників опозиційного прем`єра в областях».

Стосовно Ю.ТИМОШЕНКО політолог сказав: «Я завжди був критиком Ю.ТИМОШЕНКО – поки вона була політиком. Але я не можу критикувати прем`єра уряду (яке б ім`я він не носив і до якої б політичної сили не належав) в умовах гострої економічної кризи. Головний позитив Ю.ТИМОШЕНКО в тому, що народ перестав боятися кризи. Криза перестала бути синонімом апокаліпсису».

Решта кандидатів у президенти, вважає К.БОНДАРЕНКО, ставлять перед собою більш приземлені цілі. Наприклад, Арсеній ЯЦЕНЮК хотів би стати прем`єр-міністром при Президентові В.ЯНУКОВИЧІ. Сергій ТІГІПКО намагається стати альтернативним лідером Сходу України, розуміючи, що після виборів на Сході лідер зникне, оскільки В.ЯНУКОВИЧ або стане Президентом, або піде на політичну пенсію.