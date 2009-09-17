Тимошенко хоче взяти ще більше 9 мільярдів кредиту

Кабінет міністрів України розраховує одержати по 4,615 млрд. грн. від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), тобто в сумі понад 9,2 млрд. грн., на поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під’їздах до Києва.

Про це йдеться у підготовленому урядом проекті Державного бюджету на 2010 рік, розміщеному на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, відповідні проекти з обома банками планується реалізувати в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2009 року голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС заявив, що «Укравтодор» веде переговори з ЄІБ і ЄБРР про фінансування реконструкції автодоріг навколо Києва в радіусі 50 км. На той час велася розробка проектно-кошторисної документації, тому сума інвестицій банків не називалася.

«Йтиметься про сотні мільйонів доларів», – зазначив тоді В.ГУРЖОС. За його словами, передбачається реконструкція практично всіх основних доріг навколо Києва: від Києва до Житомира (до 128 км), Київ–Ковель, Київ–Одеса, Київ–Знам’янка (дорога на Обухів), Київ–Луганськ–Ізварине, Київ–Чернігів.