Азаров звинуватив Тимошенко у брехні

Народний депутат України, міністр опозиційного уряду Микола АЗАРОВ називає обманом заяву прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про великі запозичення коштів урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції.

Він наголосив, що такі заяви Ю.ТИМОШЕНКО - «це брехня». За його словами, за 8 місяців цього року уряд, очолюваний Ю.ТИМОШЕНКО, «взяв у 20 разів більше кредитів, ніж усі уряди разом узяті».

Як стверджує М.АЗАРОВ, уряд В.ЯНУКОВИЧА свого часу брав кредити «під 3,5%», тоді як уряд Ю.ТИМОШЕНКО бере кредити «під 30%».

М.АЗАРОВ зазначив, що в проекті бюджету на 2010 рік, запропонованому урядом, планується збільшити «державні борги до 350 млрд. грн.». «Таким чином, за час роботи Ю.ТИМОШЕНКО (з 2008 року) на чолі уряду державний борг збільшиться в 5,4 раза», - додав він.

Він також заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО «збирається випустити облігації державної внутрішньої позики на 120 млрд. грн., внаслідок чого обсяг внутрішніх запозичень загального фонду держбюджету в 2010 році зросте в 26,6 разу порівняно з 2007 роком».