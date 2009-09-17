Турчинов каже, що Ющенко завдав серйозного удару

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА в дискредитації іміджу України у зв`язку з призупиненням конкурсу з продажу ВАТ «Одеський припортовий завод».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів України.

«Це дуже серйозний удар і по авторитету, і по престижу нашої країни, і, безумовно, це спроба зірвати бюджетний процес поточного року», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, заявки на участь в конкурсі з приватизації Одеського припортового заводу направили кілька відомих світових компаній, які займають провідні позиції на міжнародному ринку.

«Ці заявки вже розглянуто, процес запущено. І у разі, коли Президент намагається його торпедувати – це буде колосальний негатив не тільки для української економіки, але й для авторитету країни в цілому. Можливо, я буду дуже різкий у своїх оцінках, але інакше як злочином я це назвати не можу», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас віце-прем`єр зазначив, що уряд ще не одержав в офіційному порядку рішення Президента.

«У разі, якщо дійсно такий указ підписано, я думаю, що уряд ухвалить відповідальне рішення, як діяти в таких умовах», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ФДМУ 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення. Станом на 11 вересня до АМК звернулися 13 компаній з проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для ухвалення остаточного рішення про участь в конкурсі з його приватизації.

Разом з тим сьогодні, 17 вересня, Президент України своїм указом №747/2009 призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

Коментуючи це рішення, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ВАТ «Одеський припортовий завод» відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на Указ Президента.

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