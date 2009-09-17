Киянам, які платять за старими тарифами, нарахували заборгованість

Киянам, які сплатили комунальні послуги за старими тарифами, нараховано заборгованість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

«Кияни, які заплатили, не мають боргу. Тим, хто не платив або платив за старими тарифами, зараз нараховано борг», – сказав він.

При цьому, за даними В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, за серпень за новими тарифами комунальні послуги сплатили 85% киян.

Він нагадав, що за серпень кияни одержали нові платіжки за комунальні послуги, в яких тарифи на 5% нижчі, ніж у липні. «Це суто технічне зниження тарифів, для того, щоб ми самі мали можливість розібратися в тому, в якому місяці за якими тарифами заплатили. Це пов`язано з тим, що є рішення Окружного адміністративного суду Києва, відповідно до якого Київській міській державній адміністрації заборонено здійснювати нарахування до розгляду питання правомірності тарифів», – сказав він.

При цьому В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ зазначив, що міська влада не здійснює нарахування, цим займаються ЖЕКи, ЖБК, ТСББ тощо.

Начальник Головного управління з питань цінової політики КМДА не виключає, що може бути прийняте рішення, яке зобов`яже столичну владу повернутися до старих тарифів. «Якщо таке рішення буде ухвалено, тим киянам, які заплатили за новими тарифами, оплата буде врахована в рахунок майбутніх платежів. Якщо цього не буде, то решті киян буде нараховано борг», – пояснив він.

За словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, згідно із законом про органи місцевого самоврядування, рішення київської влади про скасування підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги може прийняти лише суд, а не уряд. При цьому він зазначив, що якщо суд ухвалить рішення скасувати тарифи, то київська влада «боротиметься до останнього».

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА №980, 981 і 978 від 31 серпня ц.р., у серпні-вересні оплата житлово-комунальних послуг для населення збільшиться не на 100% (порівняно з періодом до 1 червня цього року), а на 95%.