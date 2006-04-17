Янукович хоче бути прем`єром на старті, а Тимошенко також і на фініші

Народний депутат, член політради Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ заявляє, що умовою створення коаліції є призначення прем`єр-міністром Віктора ЯНУКОВИЧА, першим віце-прем`єр-міністром з функціями міністра фінансів Миколи АЗАРОВА, віце-прем`єром з питань ПЕК Андрія КЛЮЄВА.

Крім того, Партія регіонів претендує на міністерські посади в економічному блоці, сказав Т.ЧОРНОВІЛ в інтерв`ю газеті «Новый понедельник».

На думку Т.ЧОРНОВОЛА, «Наша Україна» сьогодні перебуває в політично складному становищі: Україна ще не має такої політичної культури, як у Німеччині, яка показала приклад створення широкої коаліції.

Т.ЧОРНОВІЛ висловив готовність Партії регіонів «зрозуміти політичну позицію «помаранчевої» команди і навіть зробити певні кроки назустріч, зрозуміло, до певної межі». Він назвав дві полярні «точки відліку»: перша - прем`єр В.ЯНУКОВИЧ, друга - прем`єр Ю.ЄХАНУРОВ. «Але погодьтеся, йти на таку відверту капітуляцію, коли ми набрали в два з половиною рази більше голосів, ніж НСНУ, ми не можемо», - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ. За його словами, питання про те, в чому Партія регіонів може поступитися, повинна вирішувати політрада. Він також зазначив, що «своєрідність» ситуації полягає у тому, що Партія регіонів пропонує стартові умови, а лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО - стартові і фінішні одночасно. «У цьому і полягає різниця», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.