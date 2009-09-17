Турчинов: Ющенко ябедничає на уряд до Міжнародного валютного фонду

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА у спробі зірвати переговорний процес України з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Зверніть увагу на всі дії Президента, які, на подив, спрямовані саме на те, щоб якомога більше нашкодити власній країні, – спроба зірвати переговори з МВФ, ябедництво на уряд до Міжнародного валютного фонду, постійні обіцянки якихось апокаліпсичних перспектив, починаючи з кінці минулого року нам обіцяли невиплату пенсій і зарплат, дефолт і так далі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, така практика постійних скарг до МВФ на власний уряд про нібито невиконання зобов`язань є неприпустимою у світовій практиці.

«Уряд підписав меморандум з МВФ і все робить для того, щоб чітко виконати взяті на себе зобов`язання. Водночас, на думку Президента, коли істотно без підстав підвищені ціни на газ - це буде серйозним задоволенням для Міжнародного валютного фонду», - додав він.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що для Міжнародного валютного фонду в процесі співпраці з Україною найбільш важливими критеріями є збалансована і прогнозована економічна політика уряду.

«Для міжнародних експертів важливо, щоб в Україні стабільно реалізовувалася антикризова програма, була економічна стабільність і позитивні процеси з нарощування обсягів виробництва, а також стабілізація соціальних програм», - наголосив він.

«Скарги до МВФ на власний уряд – це українська новація, яку навряд чи можна знайти у світі, коли хтось з керівників країни скаржиться на власну країну до міжнародних організацій. Це нонсенс, який, на жаль, в нашій країні стає нормою», - вважає перший віце-прем`єр.