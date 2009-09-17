Янукович хоче знати, як він наводитиме порядок після виборів

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вже сьогодні хоче почути від членів очолюваного ним опозиційного уряду про конкретні кроки щодо виведення країни з кризи після приходу до влади.

Як передає кореспондент УНІАН, таку вимогу В.ЯНУКОВИЧ висунув, відкриваючи виїзне засідання опозиційного уряду сьогодні у Черкасах.

«Наш антикризовий центр повинен не лише аналізувати ситуацію, але й робити все, щоб у нас було спільне бачення з нашим товаровиробником, як виходити з цієї кризи одразу після виборів», - висловив позицію своєї політичної сили В.ЯНУКОВИЧ.

Звертаючись під час засідання до членів опозиційного уряду, лідер Партії регіонів висловив вимогу відпрацювати і оприлюднити вже сьогодні перші конкретні кроки діяльності після того, як очолювана ним політична сила прийде до влади.

«Як будемо наводити порядок в країні, як повернути країну у законне поле і як відродити економіку і регіони. Як захистити пенсіонерів, малозабезпечені сім’ї, дітей-сиріт – це наш державний обов’язок», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.