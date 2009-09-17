Янукович хоче знати, як він наводитиме порядок після виборів
Тіньовий уряд отримав завдання
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вже сьогодні хоче почути від членів очолюваного ним опозиційного уряду про конкретні кроки щодо виведення країни з кризи після приходу до влади.
Як передає кореспондент УНІАН, таку вимогу В.ЯНУКОВИЧ висунув, відкриваючи виїзне засідання опозиційного уряду сьогодні у Черкасах.
«Наш антикризовий центр повинен не лише аналізувати ситуацію, але й робити все, щоб у нас було спільне бачення з нашим товаровиробником, як виходити з цієї кризи одразу після виборів», - висловив позицію своєї політичної сили В.ЯНУКОВИЧ.
Звертаючись під час засідання до членів опозиційного уряду, лідер Партії регіонів висловив вимогу відпрацювати і оприлюднити вже сьогодні перші конкретні кроки діяльності після того, як очолювана ним політична сила прийде до влади.
«Як будемо наводити порядок в країні, як повернути країну у законне поле і як відродити економіку і регіони. Як захистити пенсіонерів, малозабезпечені сім’ї, дітей-сиріт – це наш державний обов’язок», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.