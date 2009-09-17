Ющенко розказав світу, що йому буде легко пояснити українському виборцю

Віктор Ющенко переконаний, що під час наступних виборів Президента кандидат має говорити з виборцями не популістично, а відверто, чесно і з точки зору стратегічної перспективи нації. Про це голова держави заявив у інтерв’ю американській агенції Bloomberg, повідомляє прес-служба Президента.

Відповідаючи на запитання про принципи, з якими він йтиме на президентські вибори, Ющенко заявив: «Демократія – це єдиний спосіб мати незалежну Україну. Будь-яка тоталітарна влада, яка була чи яка може прийти, приведе до залежності. І я пишаюся тим, і мені легко пояснити виборцю, що демократичні принципи, з якими я прийшов у політику, для нас важливі».

На думку Президента, таке його переконання підтверджується “основними соціально-економічними та політичними здобутками останніх 4 років”. Та тим фактом, що українці за останні роки стали більш політично освіченими і свідомими.