Депутат Кисельов вирішив врятувати Партію регіонів від розколу

Народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ вирішив добровільно вийти з Партії регіонів.

«Офіційно і публічно заявляю про те, що я виходжу з Партії регіонів», - сказав В.КИСЕЛЬОВ сьогодні журналістам у Сімферополі.

Народний депутат мотивував своє «важке рішення» прагненням «зберегти єдність» кримських «регіоналів».

Між тим В.КИСЕЛЬОВ не має наміру добровільно залишати фракцію «регіоналів» у Верховній Раді України.

Також він не збирається залишати політичну діяльність. «Поза політикою я не буду», - сказав депутат.

В.КИСЕЛЬОВ поки що не знає, де стане в нагоді його «енергія», але запевняє, що не «перекинеться» на сторону опонентів. «Те, що я не буду з тими, проти кого відкрито і самовіддано воював, - це факт», - сказав депутат.

В.КИСЕЛЬОВ не виключив, що балотуватиметься на пост мера Сімферополя.

Як повідомляв УНІАН, на днях президія політради Партії регіонів ухвалила рішення виключити В.КИСЕЛЬОВА з лав партії за нанесення шкоди її репутації і порушення положень і вимог статуту. Крім того, президія вирішила відкликати В.КИСЕЛЬОВА з членів політради ПР і достроково припинити його повноваження як керівника Кримської організації Партії регіонів.

Рішення виносяться на затвердження чергового засідання політради ПР.