Тимошенко проводить екстрену політраду

12:09, 17 квітня 2006
Політика
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Вона спитає у партійців, що робити з НУ

У центральному офісі БЮТ під головуванням Юлії ТИМОШЕНКО проходить екстрене засідання політичної ради блоку, на якому розглядається питання позиції Блоку Юлії Тимошенко у ситуації, що склалася з формуванням коаліції демократичних сил у Верховній Раді України V скликання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за результатами засідання політради відбудеться прес-конференція Ю.ТИМОШЕНКО. Про час та місце проведення прес-конференції буде повідомлено додатково.

 

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