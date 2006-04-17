Тимошенко проводить екстрену політраду

У центральному офісі БЮТ під головуванням Юлії ТИМОШЕНКО проходить екстрене засідання політичної ради блоку, на якому розглядається питання позиції Блоку Юлії Тимошенко у ситуації, що склалася з формуванням коаліції демократичних сил у Верховній Раді України V скликання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за результатами засідання політради відбудеться прес-конференція Ю.ТИМОШЕНКО. Про час та місце проведення прес-конференції буде повідомлено додатково.