Тимошенко проводить екстрену політраду
12:09, 17 квітня 2006Політика
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Вона спитає у партійців, що робити з НУ
У центральному офісі БЮТ під головуванням Юлії ТИМОШЕНКО проходить екстрене засідання політичної ради блоку, на якому розглядається питання позиції Блоку Юлії Тимошенко у ситуації, що склалася з формуванням коаліції демократичних сил у Верховній Раді України V скликання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за результатами засідання політради відбудеться прес-конференція Ю.ТИМОШЕНКО. Про час та місце проведення прес-конференції буде повідомлено додатково.
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