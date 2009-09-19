Тимошенко відкрила недобудований шляхопровід у Одеському порту

Сьогодні в Одеському торговому порту було відкрито чергову ділянку транспортної естакади протяжністю 380 метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії відкриття шостої ділянки взяла участь прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила на важливості цієї магістралі як для порту, так і для міста. Будівництво шляхопроводу має розв’язати транспортну проблему міста і перенести шляхи доставки до порту і вивезення вантажів з порту - з міських доріг на спеціальну трасу.

Розмір інвестицій, які вклав Одеський порт у будівництво транспортної естакади, на сьогоднішній день становить 109 млн. дол. І на сьогоднішній день Одеський порт має єдину транспортну магістраль завдовжки 7 кілометрів, якою здійснюється безперешкодний і безупинний рух великовантажного автотранспорту, оминаючи міські вулиці.

Для повного завершення будівництва естакади необхідно ввести в експлуатацію ще одну ділянку.