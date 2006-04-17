Місіонерам немає що робити в Україні

Кількість іноземців, що відвідали Україну минулого року з релігійних питань, зменшилася на 3 тис. 629 осіб, у порівнянні з показниками 2004 р. Про це УНІАН повідомили у Державному департаменті у справах релігій.

Департамент пов’язує зменшення потоку місіонерів до України з відкриттям значної кількість духовних навчальних закладів, які готують власні кадри для роботи з віруючими без допомоги іноземців.

Згідно з наданою УНІАН інформацією, впродовж 2005 р. за релігійною візою Україну відвідало загалом 8 тис. 349 іноземців, з них з метою священнослужительства, проповідництва, місіонерства – майже 3,5 тис.

Серед них найбільшу кількість було запрошено визнаними в Україні протестантськими релігійними об’єднаннями – Всеукраїнським Союзом Об’єднань євангельських християн-баптистів (3 тис. 513 осіб), Всеукраїнським Союзом церков християн віри євангельської-п’ятидесятників (748), а також іудейськими релігійними організаціями (902).

Згідно з інформацією Департаменту, в Україні на сьогодні діють 55 конфесій різних віросповідних напрямків і течій. При цьому новітні та нетрадиційні релігійні рухи в загальній мережі, за різними експертними оцінками, становлять 5-7% від загальної кількості віруючих.