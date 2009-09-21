У ПР прокоментували заяву Ульянченко: а в селі Гадюкіне знову йде дощ

Заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ називає безпідставною заяву глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО про нібито існуючі домовленості між фракціями БЮТ і ПР щодо ухваленню держбюджету-2010.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на брифінгу.

«Я читав заяву Віри Іванівни (УЛЬЯНЧЕНКО – УНІАН), я до неї з повагою ставлюся, але це нагадує повідомлення - «А в селі Гадюкіне знову йде дощ». Отже це не має жодної ані платформи, ані мотивації», - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він додав, що Партія регіонів завжди послідовна і стабільна в прийнятті своїх рішень. «А позиції Партії регіонів... Третій бюджет обговорюють в опозиції і жодного разу вона за нього не голосувала. Звідки такі міркування - дуже важко уявити», - підсумував Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила, що бюджет на 2010 рік може бути прийнятий в парламенті за домовленістю двох "мегафракцій".

"Уже є така інформація, що, можливо, за домовленістю двох мегафракцій бюджет буде прийнято. Він вигідний тим двом фракціям, які давно співпрацюють і демонструють у таких питаннях спільну позицію", - сказала вона.

В.УЛЬЯНЧЕНКО наголосила, що претензії Президента до урядового проекту держбюджету-2010 полягають у тому, що цей бюджет "складено на незрозумілій макроекономічній базі".

"Не тільки Президент, а і багато економістів говорять, що цей бюджет популістський, це бюджет обіцянок, що він повторює всі проблеми 2009 року, що цей бюджет не розвиває економіку, а консервує проблеми, які є", - відзначила вона.

Глава Секретаріату також наголосила, що "це бюджет величезних запозичень".