Томенко погодився протестуватись на детекторі брехні

Тестування на детекторі брехні має бути добровільним та проводитись незалежними експертами, переконаний заступник керівника БЮТ Микола ТОМЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, у програмі «Факти тижня» на телеканалі ICTV він сказав: «Тестування на детекторі брехні можна використовувати тільки із застосуванням практики демократичних країн. Це мусить бути система незалежної перевірки, причому виключно за добровільною згодою особи, яка тестується». М.ТОМЕНКО першим із народних депутатів нового скликання погодився пройти тестування у Центрі детекції брехні «АРГО-А».

На переконання заступника керівника БЮТ, перевірка на детекторі брехні може бути корисною, наприклад, для політичних діячів. «Кожному депутату можна було б проходити таку перевірку щорічно. Це було б своєрідним звітом народного обранця за те, що він зробив у Верховній Раді», - вважає М.ТОМЕНКО. На його думку, таке тестування застерігало б депутатів від корупційної діяльності.

Проте, за словами М.ТОМЕНКА, не можна допускати ситуації, коли хтось з політичних діячів проводить тестування на детекторі брехні «своїми силами», як це робить, наприклад, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. «Коли ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ каже, що він перевіряє свою команду на детекторі брехні і визначає, хто є чесним, а хто - ні, то це виглядає несерйозно», - вважає заступник керівника БЮТ. На думку М.ТОМЕНКА, подібне тестування має проводитись не командою політика, а незалежною інституцією, яка б мала суспільну довіру.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ раніше заявляв, що збирається призначати своїми заступниками лише тих, хто буде узгоджений з його командою і пройде тест на детекторі брехні.