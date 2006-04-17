На чому їздить лідер ГАКу Пабат

У суботу любитель дорогих автомобілів і лідер ГАКу Олександр Пабат був помічений на автомобілі «Morgan-Aero-8». Він припаркував його на початку вулиці Грушевського, а сам з подарунковим пакетиком сховався в ресторані «Дольче».

Замість номерів на машині напис «Morgan». Авто - творіння британської фірми «Morgan», яка спеціалізується на ручній збірці ретро-родстерів для джентльменів із ностальгією. Таких машин було зібрано всього 15 штук. Володарем однієї з них і став лідер ГАКу. До речі, про існування цього авто Пабата раніше нічого не було відомо. За інформацією «Газети…», у нього в гаражі було дві спортивні моделі – MASERATI Spider і SUBARU Impreza.

На батьківщині, в Британії, базова модель Aero-8, оснащена шестиступінчатою коробкою передач, двигуном BMW і м`яким дахом, стоїть 53,1 тис. фунтів стерлінгів. Але шкіряний салон, аудіомагнітола Blaupunkt, і податки здорожують кабріолет до 70 тис. фунтів стерлінгів.

Фахівці кажуть, що купити таку машину в Україні практично неможливо – її привозять тільки під замовлення. Найближчий до нас ділер фірми «Морган» - компанія «Морган-Словаччина», знаходиться на австрійсько-словацькому кордоні. У салонах ділера модель Моргана, що припала по душі Пабату, коштує вже 109 тис. євро, не рахуючи розмитнення, доставки, наворотів тюнінгу і фірмових номерів.

Газета по-киевски