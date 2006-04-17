Черновецький почав перші чистки в ЗМІ

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про відсторонення директора Державного комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Київ» Валерія ТКАЧУКА від роботи та проведення службового розслідування.

Копію розпорядження, датованого 17 квітня, передано УНІАН ТРК “Київ”.

Зокрема, в розпорядженні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО зазначається: “У зв’язку з виявленими фактами неналежного виконання службових обов’язків, які заподіяли значної шкоди, відсторонити від виконання повноважень директора Державного комунального підприємства «Телерадіокомпанія» Київ» Валерія ТКАЧУКА з 17 квітня 2006 року на час проведення службового розслідування”.

На період відсторонення В.ТКАЧУКА виконання його обов`язків покладено на першого заступника директора Державного комунального підприємства «Телерадіокомпанія» Київ» Микиту БЄЛЬСЬКОГО.

Проведення службового розслідування за фактами неналежного виконання службових обов`язків В.ТКАЧУКОМ мер Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив комісії у складі М.БЄЛЬСЬКОГО – першого заступника директора ДКП ТРК «Київ», Олександра КРЮЧКОВА – кореспондента ДКП ТРК «Київ», Сергія РОМАНЧЕНКА – працівника патронатної служби Київського міського голови.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився службове розслідування провести протягом місяця з дня підписання цього розпорядження. Контроль за виконанням цього розпорядження Київський міський голова залишив за собою.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня журналістка ТРК “Київ” Катерина ПОПОВСЬКА повідомила, що на той час кандидат на посаду Київського міського голови, який зараз лідирує за кількістю голосів виборців, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ погрожував звільненням двом журналістам телерадіокомпанії «Київ», які висвітлюють діяльність столичної влади.

29 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що не звільнятиме журналістів ТРК «Київ». Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що інформація «журналістів про те, що я їх розжену – це неправда». «Ніколи ТРК «Київ» не стане мене вилизувати, ніколи ТРК «Київ» не виливатиме бруд на моїх опонентів. Я їх завжди слухатиму», - сказав він.