Тимошенко каже, що регіонали "неадекватно" поводяться

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає блокування роботи Верховної Ради “неадекватною поведінкою” політичних сил із парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала під час візиту у Вінницьку область.

За її словами, парламент не працює, тому що Партія регіонів просто фізично блокує роботу, причому блокує вже багато місяців поспіль, не приймаючи жоден антикризовий закон, не приймаючи жодне важливе і вагоме рішення. «Я думаю, що це не просто руйнівна робота проти держави – це просто неадекватна поведінка політичних сил», - прокоментувала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Мені здається, що така масштабна руйнівна діяльність, яку сьогодні робить Партія регіонів, намагаючись виграти президентську кампанію такою ціною, просто неприпустима», - сказала вона.

Прем`єр-міністр вважає, що Партію регіонів не цікавлять соціальні стандарти.

«Їм (ПР) запропонували – хочете проголосувати - голосуйте, але ж у вас у парламенті немає 2/3 депутатів – кому голосувати за те, що ви пропонуєте? І коли вони відчули, що голосування може відбутися, вони відмовилися від своїх власних проектів по збільшенню прожиткових мінімумів і знову заблокували трибуну”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, для регіоналів неважливі ці соціальні стандарти – “для них важливий саботаж і недопущення роботи уряду. І на цьому фоні вони вважають, що вони виграють президентську компанію”. “До речі так само, на жаль, поводить себе і Президент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня, народним депутатам не вдалося прийняти жодних рішень щодо законопроектів про підвищення соціальних стандартів, оскільки депутати з фракції Партії регіонів заблокували парламент, протестуючи проти зміни способу голосування з електронного на персональний.

Сьогодні ВР почне засідання з голосування щодо законопроектів про соціальні стандарти, якщо парламентська трибуна буде розблокована, сказав голова ВР Володимир ЛИТВИН.