Шуфрич має план на випадок, якщо Москаль виявиться зайчиком-боягузиком

Фракція Партії регіонів вимагає, щоб Геннадій МОСКАЛЬ склав повноваження народного депутата України.

Про це заявив в інтерв`ю журналістам народний депутат України Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів).

Він нагадав, що сьогодні Г.МОСКАЛЬ поєднує депутатські повноваження з перебуванням на посаді заступника міністра внутрішніх справ, начальника кримської міліції.

Н.ШУФРИЧ наголосив, що Г.МОСКАЛЬ не хоче скласти депутатські повноваження оскільки «банально боїться втратити недоторканність». «Він просто боїться відповідальності за ті провокативні дії, які він, очевидно, готує в Криму, щоб виконати реальну роль начальника штабу від Блоку Юлії Тимошенко», - додав він.

Н.ШУФРИЧ наголосив, що така поведінка Г.МОСКАЛЯ може свідчити про те, «що він не вірить у перемогу своїх патронів, не вірить у перемогу Юлії ТИМОШЕНКО», і готує собі варіант після виборів «відсидітися в парламенті».

«Якщо у Геннадія МОСКАЛЯ не вистачить сміливості й духу, і якщо він дійсно виявиться просто таким зайчиком-боягузиком, щоб скласти мандат і цим самим виконати вимоги Конституції України, то ми (фракція ПР – УНІАН) звернемося до Володимира ЛИТВИНА з вимогою, щоб він виконав Конституцію України і звернувся до Апеляційного суду з приводу позбавлення в судновому порядку Г.МОСКАЛЯ мандата народного депутата», - наголосив Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Г.МОСКАЛЬ заявив, що Партія регіонів намагається позбавити його повноважень народного депутата України й посади начальника Кримської міліції – заступника міністра внутрішніх справ.

За його даними, 10 серпня регламентний комітет Верховної Ради підготував документи в суд про примусове позбавлення Г.МОСКАЛЯ депутатських повноважень. Матеріали перед направленням до суду має підписати Голова ВР України.

Г.МОСКАЛЬ вважає неправомірним рішення регламентного комітету позбавити його депутатських повноважень до розгляду позову у справі Анатолія МОГИЛЬОВА, звільненого Кабінетом Міністром з посади начальника Кримської міліції. Г.МОСКАЛЬ заявив, що 19 серпня Кабмін призначив його начальником міліції автономії – заступником МВС, а вже через декілька днів Донецький окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом А.МОГИЛЬОВА, який вважає незаконним урядове розпорядження про своє звільнення. Слухання у справі призначено на 24 вересня.