Оголосити «Межигір’я» ізолятором тимчасового утримання - ідея від Луценка

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що не слід чекати швидкого повернення у державну власність резиденції “Межигір’я”, в якій зараз проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, для підготовки відповідних документів міліції необхідно отримати рішення місцевої сільської ради щодо передачі резиденції в іншу власність. Також потрібен лист колишнього першого заступника міністра юстиції Олени ЛУКАШ, яка відмовилась відстоювати у суді право держави на цей об’єкт, «в результаті чого цей об’єкт перейшов її партійному шефу пану ЯНУКОВИЧУ».

Також, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, ситуація ускладнюється ще й тим, що слідча комісія Верховної Ради «на чолі з ще одним «регіоналом» ДЖИГОЮ забрала всі документи з місцевої сільради і вони не піддаються аналізу. Ми спробуємо їх звідти витребувати», враховуючи той факт, що Конституційний Суд України дав свою оцінку створенню парламентських ТСК.

«А тому в даному випадку мені здається, що ця процедура ще на довго. Хіба що уряд оголосить там заповідник, або ізолятор тимчасового утримання: паркан є, охорона є… люди відповідні є. Все це на руку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН. 26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення в державну власність резиденції «Межигір`я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів В.НУКОВИЧ.

За словами прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, “це та резиденція, якою володіли всі уряди ще з часів Щербицького”. “Те, що ЯНУКОВИЧ особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу – не зійде з рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабінет міністрів України доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції «Межигір`я» в державну власність.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції «Межигір`я».

Раніше Київський апеляційний господарський суд визнав законним відчуження державної резиденції "Межигір’я" і передачу її в приватну власність.

17 вересня перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Верховний суд України найближчим часом розгляне позовну заяву уряду щодо повернення урядової резиденції “Межигір’я” у державну власність.

Перший віце-прем’єр також висловив сподівання, що і Міністерство внутрішніх справ зможе розслідувати факт зникнення документів про оформлення у власність земельної ділянки з урядовою резиденцією.

Того ж дня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на брифінгу повідомила, що Кабмін надав території резиденції "Межигір`я" статус історико-культурного природного заповідника.

«Вчора на засіданні уряду цій території надано спеціальний статус культурного заповідника, і думаю, що надалі все це буде повернуто державі через суди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.