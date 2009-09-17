Тимошенко «прописала» Януковича у заповіднику

Кабінет міністрів України надав території резиденції "Межигір`я" статус історико-культурного природного заповідника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Вчора на засіданні уряду цій території надано спеціальний статус культурного заповідника, і думаю, що надалі все це буде повернуто державі через суди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН. 26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення в державну власність резиденції «Межигір`я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За словами прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, “це та резиденція, якою володіли всі уряди ще з часів Щербицького”. “Те, що ЯНУКОВИЧ особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу – не зійде з рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабінет міністрів України доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції «Межигір`я» в державну власність.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції «Межигір`я».