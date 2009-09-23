Тимошенко хоче сама прикласти руку до списків на пільгові квартири

Уряд своїм колегіальним рішенням затверджуватиме персональні списки громадян на отримання квартир, викуплених за кошти Державної іпотечної установи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло РОЗЕНКО сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

«Кабінет міністрів прийматиме рішення щодо персонального затвердження списків певних категорій населення, які отримуватимуть квартири, які добудовуються за рахунок державних коштів», - сказав П.РОЗЕНКО.

Водночас, за його словами, списки черговиків укладатимуться на основі даних, наданих місцевими органами влади, у компетенції яких ведення обліку громадян на отримання житла.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні Кабінету міністрів заявила. що уряд має намір створити координаційну раду для розподілу квартир, добудованих за рахунок коштів Державної іпотечної установи (ДІУ).

«Щоб дійсно всі процедури були прозорими і зрозумілими, ми сьогодні створимо координаційну раду при Кабінеті міністрів з питань розподілу квартир, щоб все це відбувалося публічно – і для всіх учасників процесу, і для засобів масової інформації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Того ж дня Кабмін прийняв постанову, якою Державній іпотечній установі дозволяється профінансувати придбання 735 квартир у 40 об`єктах на загальну суму 201,7 млн. грн. у рамках реалізації програми з придбання житла для пільговиків.

Міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА повідомив, що з урахуванням прийнятої постанови, загальний обсяг купленого житла в рамках програми становитиме 4 тис. 973 квартири в 164 будинках на загальну суму 1,345 млрд. грн. Середня вартість одного квадратного метра такого житла становить 3,964 тис. грн.