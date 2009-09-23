"Наша Україна" про Тимошенко, бюджет, колапс і боргову яму 90-х

Ухвалення поданого урядом Юлії ТИМОШЕНКО проекту державного бюджету 2010 року призведе до колапсу бюджетної системи України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві президії партії «Наша Україна».

Як зазначається в документі, у партії "неодноразово наголошували, що запропоновані Кабінетом міністрів підходи до формування бюджету та наповнення державної казни є міною уповільненої дії для всієї економіки держави".

«Наша Україна» заявляє, що проект державного бюджету на 2010 рік – «це взірець економічного та правового нігілізму уряду Ю.ТИМОШЕНКО». «Проект урядового документу базується на нічим не обгрунтованих економічних показниках, адже до цього дня уряд не має жодних розрахунків щодо хоча б приблизних показників виконання бюджету та обсягу ВВП країни у 2009 році», - сказано в заяві.

Водночас, як стверджують її автори, аналіз поточного виконання бюджету свідчить про те, що для виконання задекларованих урядом доходів бюджету-2010 у розмірі 285 млрд. грн., надходження до бюджету наступного року матимуть вирости на 40%, порівняно з реальними доходами бюджету 2009 року. “Ми переконані, що в умовах кризи такі темпи є нереальними. В свою чергу це означає, що реальний дефіцит бюджету-2010 складатиме не 47 мільярдів гривень, а майже 130 мільярдів! Це фактично повернення України до боргової ями кінця 90-х років", - наголошують у “Нашій Україні”.

При цьому в члени президії партії підкреслюють, що "розробка проекту бюджету на основі положень заветованого Президентом України Бюджетного кодексу – це відверта зневага до законодавства та правової системи держави в цілому. Це відверта спроба передвиборчого хабара сільським та селищним громадам, які очікуватимуть виконання порожніх обіцянок прем’єр-міністра ТИМОШЕНКО щодо покращення фінансового становища місцевого самоврядування".

У зв’язку з викладеним «Наша Україна» вимагає від Кабінету міністрів України та особисто від Ю.ТИМОШЕНКО негайно відкликати з Верховної Ради України проект держбюджету на 2010 рік й розробити його нову редакцію на основі об’єктивних макроекономічних показників та з врахуванням реального кризового стану вітчизняної економіки.

Довідка УНІАН. У Верховній Раді України 15 вересня 2009 року зареєстрований проект закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», поданий Кабінетом міністрів України.

Документом пропонується визначити доходи державного бюджету України на 2010 рік у розмірі 284,692 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 218,868 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 65,824 млрд. грн.

Видатки держбюджету передбачається встановити на рівні 324,272 млрд. грн., зокрема видатки загального фонду – 238,520 млрд. грн., видатки спеціального фонду – 85,752 млрд. грн.

Пропонується встановити граничний розмір дефіциту держбюджету в сумі 46,748 млрд. грн., зокрема граничний розмір дефіциту загального фонду – 24,814 млрд. грн.