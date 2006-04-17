Єхануров сподівається на оновлену Партію регіонів

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ сподівається, що Партія регіонів не буде в опозиції до Президента України.

В інтерв’ю журналу «Эксперт» Ю.ЄХАНУРОВ сказав, що в очах центральних і західних регіонів України Партія регіонів представляє елементи “старого режиму, однак сьогодні ми вже маємо справу з абсолютно іншими людьми”.

За його словами, “в особі регіоналів ми маємо справу з інтересами великого та середнього бізнесу”.

“Якщо вони погоджуються дотримуватись правил гри, то проблем у нас з ними немає”, – заявив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зазначив, що “їхнє головне бажання – підняти рівень капіталізації своєї власності. Цього можна досягнути тільки тоді, коли вся країна покращить свій рівень”.

“Спільних точок у нас з ними дуже багато. Я думаю, що вони не будуть в опозиції до Президента, оскільки об’єктивно політика Президента їм вигідна”, – сказав Ю.ЄХАНУРОВ.