Янукович - Литвину: Ви вчіть своїх дітей! Ви зрозуміли чи ні!

Вчорашнє засідання Верховної ради не змогло початися через уже традиційне блокування трибуни депутатами фракції Партії регіонів, які вимагають негайного підвищення рівня соціальних виплат. У зв`язку з цим головні події розгорталися на третьому поверсі парламенту, де в залі переговорів керівництво Ради і лідери парламентських фракцій зібралися на засідання погоджувальної ради. В процесі засідання лідери фракцій обмінялися вкрай різкими заявами, пише "Коммерсантъ-Україна".

Переконуючи представників Партії регіонів розблоковувати трибуну, Володимир Литвин підрахував голоси за проект закону, що підвищує соціальні стандарти. В результаті набралося 242 депутати, які представляють фракції ПР, КПУ, блоку Литвина, і частина "Нашої України–Народної Самооборони".

– Перша пропозиція – йти голосувати. Голоси є! Друге – відкласти ухвалення рішення і перейти до розгляду наступних питань. Третє – розглянути проект постанови про відміну затвердженого способу голосування. Четверте – прийняти постанову, що передбачає затвердження регламенту Ради, і прописати, що всі прийняті до цього рішення щодо зміни регламенту припиняють свою дію, - підсумував спікер.

– Якщо ви не розумієте – запишіть і прочитайте. Перша постанова – по зміні способу голосування, потім йдемо за порядком денним, - звернувся Віктор Янукович до Володимира Литвина.

– Я поводжуся дуже коректно, - образився пан Литвин.– Не демонструйте таку поведінку і не давайте приклад своїм колегам.

Можливо, присутність ЗМІ підштовхнула лідера ПР до ще гострішої заяви: – Ви вчіть своїх дітей! Ви зрозуміли чи ні! – зірвався пан Янукович. Розрядити атмосферу в залі спробував перший заступник розділу фракції БЮТ Андрій Кожем`якін

– Ну, ви у понеділок втратили своє. Буває, - звернувся він до Віктора Януковича.– Ви позавчора не заблокували трибуну перед голосуванням за постанову. Я б на вашому місці не допустив можливості його ухвалення.

– Давайте вважатимемо, що 1:0 на вашу користь, - сердито відповів лідер Партії регіонів.– Але ж це не міняє суті.

Після півторагодинної наради депутати так і не змогли домовитися про початок роботи. Під час чергового монологу спікера лідери фракцій коаліції демонстративно піднялися зі своїх місць і пішли.

– Що, перерва? – не зрозумів Володимир Литвин.– Збираємося о 12.00. – Немає сенсу сюди приходити знову, - кинув пан Янукович і теж залишив зал зі своїми соратниками.

Таким чином, компроміс в черговий раз не було знайдено.