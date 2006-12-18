”Євразійський монітор” представить результати опитування населення Росії, України, Білорусі

12-00 - Прес-конференція, в ході якої Міжнародне дослідницьке агентство "Євразійський монітор" представить результати шостої хвилі опитування населення країн пострадянського простору - Росії, України, Казахстану і Білорусі, проведеного в листопаді 2006 року. Учасники: Валерій Федоров (Всеросійський Центр Вивчення Громадської Думки, Москва), Євгеній Копатько (Компанія "R&B Group", Київ), Ігор Задорін (Дослідницька група ЦИРКОН, Москва) (“Українські новини”, вул. Еспланадна, 20, 1 поверх). Потрібна акредитація. Телефони: 529-2248, (067) 625-1966, e-mail: malanushenko@rb.com.ua, 494-3165.

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