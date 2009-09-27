Спроба повернути Крим силою матиме для Росії серйозні наслідки
Пояснює російський експерт
Спроба Кремля повернути силовим шляхом Крим обернеться для Росії «серйозними наслідками».
Таку думку УНІАН висловив старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН Володимир ЄВСЄЄВ, коментуючи внесення поправок до Закону «Про оборону», що регламентує використання російської армії за територією РФ.
«Україна на Заході, зокрема в США, розглядається як надзвичайно важлива держава, і якщо Росія зважитися на використання сили щодо повернення Криму, то наслідки будуть у багато разів серйозніші, ніж наслідки після серпня 2008 року», - сказав В.ЄВСЄЄВ.
Водночас, на його думку, побоювання української політичної еліти не обґрунтовані, тому що поправки до Закону «Про оборону», які будуть ухвалені найближчим часом, є недостатніми для введення військ.
«Наприклад, когось з громадян РФ образили в Грузії, але уявити, що через це буде введено російські війська до цієї країни, нереально», - сказав він.
В.ЄВСЄЄВ упевнений, що для введення російських військ потрібні більш серйозні підстави.
«Поправки, що вносяться, не змінюють процедуру введення військ – для цього, як і раніше, потрібне рішення Ради Федерації. Говорити, що відбувається щось екстраординарне, неправильно. Я вважаю, що цей закон можна було ухвалити 16 років тому», - сказав В.ЄВСЄЄВ.