Тимошенко заборонила місцевим організаціям БЮТ співпрацю з Партією регіонів

Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО направила керівникам виборчих штабів і партійних організацій , що входять до складу блоку, телеграму, якою заборонено співпрацю з Партією регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у телеграмі на адресу керівників виборчих штабів і партійних організацій БЮТ у Криму, областях, містах Києві та Севастополі Ю.ТИМОШЕНКО звертає увагу на неприпустимість будь-яких переговорів про співпрацю, пошуку підтримки та укладання угод з Партією регіонів, навіть у тому випадку, якщо це може призвести до переходу фракції БЮТ в опозицію.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає неприпустимими укладання будь-яких ситуативних угод та спільних кадрових голосувань з Партією регіонів. Вона попередила, що тих, хто не дотримається вищезазначених вимог, буде виключено з партії і з фракції БЮТ у радах.