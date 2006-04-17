Наша Україна: ”Те, що робить зараз БЮТ – це лише боротьба за посади”

Співробітництво “Нашої України” на даному етапі з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ абсолютно можливе і реальне, заявляє представник фракції “Наша Україна” у Київраді Олександр СОТНИКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Народний Союз Наша Україна", за його словами, “конфігурація Київради – вірніше, конфігурація її більшості та опозиції - буде залежати від того, як ми будемо працювати і виконувати ті програми, які ми пропонували киянам під час виборів”.

“А те, що робить зараз БЮТ – це лише боротьба за посади, і нічого більше. Не було – і немає зараз підстав заявляти БЮТУ про створення якихось коаліцій у Київраді”, – вважає О.СОТНИКОВ. - Тим більше, коли ведуться переговори про створення коаліції у Верховній Раді”.

“Я впевнений, що організаторського таланту ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ вистачить, аби створити в Київраді таку більшість, яка б взялася за оперативне прийняття необхідних для киян рішень”, - заявив О.СОТНИКОВ.

“Стосовно опозиції... Якщо мер не буде виконувати взятих на себе зобов’язань – усе може бути, і “Наша Україна” у такому випадку також може бути в опозиції. Однак, я впевнений, що на даному етапі наше тісне співробітництво з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ абсолютно можливе й реальне. Тим більше, що він демонструє відкритість, бажання і прагнення виконати усі обіцянки, які він дав киянам, - зауважив депутат Київради.

“Хоча, чесно кажучи, як не вірю, що представники фракції БЮТ увійдуть у Київраді в більшість. А от ПОРА-ПРП – цілком можливо. Я впевнений, що вони зрозуміють, що означає бути відповідальними перед своїми виборцями, і увійдуть в працездатну і конструктивну більшість в столичній раді”, - зазначив О.СОТНИКОВ.