Литвин не думає, що нардепи триматимуть обидві руки на пульті

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлює сумнів у належній ефективності модернізованої системи «Рада-3» для розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Хмельницькому, коментуючи заяву екс-голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА, що варто підписати розпорядження про введення в експлуатацію цієї системи, яка передбачає голосування особисто кожного народного депутата.

За словами В.ЛИТВИНА, виникає питання, чому одразу не ввели в експлуатацію цю систему і чому про неї згадали тільки зараз.

Він також повідомив, що дав розпорядження апарату ВР до середи, 30 вересня, підготувати всю необхідну інформацію з приводу функціонування цієї системи, а також щодо коштів, які на неї були витрачені.

«Експерименти показали, що, за ідеєю і за задумом, треба, щоб депутат тримав обидві руки на пульті. Але, разом з тим, експерименти також засвідчили, що достатньо до пульта підставити мобільний телефон, і нововведення, яке запропоновано, втрачає будь-який сенс», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що якщо йому буде надано відповідний висновок, і якщо це допоможе справі, він дасть відповідне розпорядження про введення системи в експлуатацію.

Водночас, на думку голови ВР, усе залежить від совісті та відповідальності кожного народного депутата.

В.ЛИТВИН також нагадав, що для розблокування роботи парламенту йому пропонували звернутися за допомогою до Генеральної прокуратури. Він повідомив, що доручив Головному юридичному управлінню ВР вивчити це питання.

В.ЛИТВИН вкотре зауважив, що готовий вивчити абсолютно всі пропозиції, якщо це допоможе відновити роботи парламенту.