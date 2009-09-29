Скандал у кримському парламенті: Гриценко «вичистив» опонентів

Сьогодні депутати Верховної Ради Криму звільнили ряд опонентів кримського спікера Анатолія ГРИЦЕНКА з посад в Раді міністрів і парламенті автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, кадрові рішення ухвалювалися на позачерговому засіданні кримського парламенту «пакетом», без обговорення. Засідання тривало кілька хвилин.

Так, депутата ВР АРК від партії «Союз» Володимира КЛИЧНИКОВА звільнено з посади голови Постійної комісії ВР Криму з місцевого самоврядування і адміністративно-територіальних питань. Цю посаду обійняв депутат з фракції Блоку «За Януковича!» Павло ІЄНО.

Член фракції «Курултай-Рух» Абмажіт СУЛЕЙМАНОВ змінив депутата від «Союзу» Ігоря ДИШЛЕВОГО на посаді голови Постійної комісії парламенту з аграрних і земельних питань.

Депутата від «Союзу» Світлану САВЧЕНКО звільнено з посади голови Постійної комісії ВР Криму з соцпитань, охорони здоров`я і справ ветеранів. Ця посада поки залишається вакантною.

Депутат з фракції Блоку «За Януковича!» Петро ЗАПОРОЖЕЦЬ позбувся посади голови Контрольної комісії ВР Криму з питань приватизації. Замість нього цю посаду обійняв Сергій КАЗАЧЕНКО – член фракції «Крим», сформованої «Блоком Куніцина».

Депутата Євгена МИХАЙЛОВА (фракція Блоку «За Януковича!») звільнено з посади першого віце-прем`єра Криму. Такої самої посади позбувся Едуард ГРИВКОВСЬКИЙ (член партії «Союз»).

Замість них посади перших віце-прем`єрів посіли депутати з фракції Блоку «За Януковича!» Тетяна УМРІХИНА і Микола КОЛІСНИЧЕНКО. Раніше вони працювали на посадах заступників голови Радміну АРК.

Депутата з фракції «Крим» Віталія СТАДНИКА призначено на посаду віце-прем`єра АРК.

Анатолія ПЕТРОВА (якого підтримувала партія "Союз") звільнено з посади міністра ЖКГ Криму. Замість нього призначено Володимира БАЖЕНОВА, який раніше вже працював на цій посаді.

Окрім того, у зв’язку із досягненням граничного віку проходження держслужби Сервера САЛІЄВА звільнено з посади голови Республіканського комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян. Замість нього на цю посаду призначено Едуарда ДУДАКОВА.

Як заявив журналістам депутат-опозиціонер Олександр СВИСТУНОВ (глава партії «Російський блок»), «Порушено все. Питання мали зачитуватися, процедура голосування мала бути представлена від початку і до кінця».

«У Криму організовується приватне підприємство, яке очолює пан ГРИЦЕНКО, який призначає, кого хоче і як хоче», - додав він.

У свою чергу А.ГРИЦЕНКО підкреслив: «Всі рішення ухвалені у відповідності з регламентом, спроби оскаржити рішення приречені на провал».

У відповідь на рішення кримського парламенту лідер Російської громади Криму, перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ, голова комісії ВР Криму з науки і освіти Анатолій ЖИЛІН (представник Російської громади) і керівник Комісії з культури, справ молоді і спорту Олег РОДИВІЛОВ (лідер кримської організації партії "Російський блок") заявили про залишення своїх посад.

Як повідомлялося, ситуація у Кримському парламенті загострилася наприкінці минулого року.

На початку вересня 2009 року А.ГРИЦЕНКО повернув групі депутатів-опозиціонерів (представникам Російської громади, партій "Союз" і "Російський блок") документ з вимогою скликати позачергову сесію для розгляду питань про його відставку і звіт уряду автономії.