Янукович: влада не має права продавати те, що їй не належить

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає намагання здійснити приватизації Одеського припортового заводу лише за 5 млрд. грн. реалізацією корупційної схеми за таку ж корупційну ціну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час робочої поїздки до Хмельницького.

«Коли я дізнався, що за 5 млрд. грн. намагалися продати це чудове підприємство, то зрозумів, що це є реалізація корупційної схеми за корупційну ціну», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас політик зауважив, що не хоче образити учасників тендера, адже намагання придбати щось за заниженою ціною є нормальним прагненням підприємців.

«Але я не хочу, щоб за таких умов підприємців в Україні називали «кланами», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що влада не має права продавати те, що їй не належить, адже підприємство є власністю усього українського народу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, ТОВ "Нортіма" (Україна) придбав контрольний пакет акцій ОПЗ у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Проте, за словами виконуючого обов`язки голови ФДМУ Дмитра ПАРФЕНЕНКА, комісія ФДМ України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною 5 млрд. грн.