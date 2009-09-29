У Вінського кажуть, що скоро про Тимошенко не дадуть і думати погано

Народний депутат України, заступник голови Центрального оргкомітету народно-патріотичного об’єднання “За демократію і справедливість” Геннадій ЗАДИРКО ініціює відкриття дисциплінарного провадження щодо судді Печерського районного суду м. Києва, який ухвалив рішення про заборону реклами, спрямованої проти прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі цієї організації, відповідне звернення Г.ЗАДИРКО направив до Вищої кваліфікаційної комісії суддів Київського апеляційного округу.

“Це безпрецедентне рішення в сучасній українській історії та судовій практиці. По суті, замість того, щоб розглядати конкретний випадок з конкретним роликом, як того вимагає законодавство, суддя приймає рішення по всіх подібних випадках наперед і поширює дію судової ухвали на всіх без винятку громадян України”, - сказав Г.ЗАДИРКО.

На його думку, суд, приймаючи зазначену ухвалу, вийшов за межі позовних вимог та забезпечив позов протизаконним способом, створивши фактично нову норму права. “Не проводилася навіть експертиза ролика, хоча законом “Про рекламу” чітко визначаються органи, які мають право визнавати рекламу недобросовісною. Тобто суд перевищив свої повноваження, взявши на себе непритаманну йому функцію”, - підкреслив політик.

Г.ЗАДИРКО також вважає, що завдяки такому рішенню суду Ю.ТИМОШЕНКО отримала можливість і в подальшому захищати свої права у схожих випадках на підставі цього рішення без додаткових рішень судів, а це порушує конституційний принцип рівності громадян.

“Сьогодні заборонили казати про ТИМОШЕНКО погане, завтра вона заборонить людям думати про себе погано, а післязавтра ми дізнаємося, що сонце світить завдяки їй, і всі повинні будуть вважати так само”, - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд міста Києва ухвалою від 22 вересня заборонив розповсюдження будь-якої «недобросовісної» реклами, що стосується діяльності прем`єр-міністра, голови партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

У позові «Батьківщини» йшлося про заборону відповідачеві й будь-яким іншим фізичним і юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо і телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку «недобросовісну» рекламу, що стосується діяльності Ю.ТИМОШЕНКО.