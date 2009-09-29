ФДМУ після конкурсу «прозрів»: зараз не час продавати ОПЗ

Фонд державного майна України (ФДМУ) вважає адекватною ціною приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» 8-9 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам в.о. глави ФДМУ Дмитро ПАРФЕНЕНКО, коментуючи рішення комісії з приватизації ОПЗ визнати конкурс з продажу недійсним.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості повторного проведення конкурсу з приватизації ОПЗ, Д.ПАРФЕНЕНКО заявив: “Ми чекатимемо на кращі часи, у тому числі і політичні, для того, щоб була єдина політична воля, єдине бачення процесів приватизації. На мою думку, це буде наступного року”.

При цьому, за його словами, умови конкурсу з приватизації ОПЗ не змінюватимуться.

Довідка УНІАН. На конкурсі з продажу ОПЗ, який проходив сьогодні, 29 вересня, у формі відкритого аукціону, ТОВ «Нортіма» (Україна) придбало контрольний пакет Одеського припортового заводу у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону складав 50 млн. грн. У торгах взяли участь три учасники - ТОВ "Азот-Сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Проте комісія ФДМУ з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ВАТ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» у зв`язку з тим, що його було продано за заниженою ціною.

За словами Д.ПАРФЕНЕНКА, ФДМ і уряд України зробили все, щоб конкурс пройшов відкрито і прозоро, проте на фонд чинився жорсткий тиск. «Були позови, рішення судів, все це було спрямовано на те, щоб у результаті знизити ціну ОПЗ. На жаль, цю мету було досягнуто», - відзначив Д.ПАРФЕНЕНКО.