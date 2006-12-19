Герман заявляє, що або вона, або Калашніков

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вимагатиме від членів партії дати жорсткішу оцінку діям народного депутата Олега КАЛАШНІКОВА під час інциденту з журналістами телеканалу СТБ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Верховній Раді під час обговорення звіту Тимчасової слідчої комісії з питання перешкоджання професійній діяльності журналістів телеканалу СТБ з боку народного депутата О.КАЛАШНІКОВА, що відбулося 12 липня 2006 року біля будівлі парламенту.

Г.ГЕРМАН наголосила, що після сьогоднішнього виступу О.КАЛАШНІКОВА вона «переконалася, що О.КАЛАШНІКОВ – це назавжди».

Крім того, за її словами, цей інцидент продемонстрував реальний стан свободи слова в Україні. Г.ГЕРМАН висловила сподівання, що її колеги прислухаються до її позиції і «зуміють дати заслін» подібним ситуаціям.

Відповідаючи на закид члена фракції “Наша Україна” Ольги ГЕРАСИМ’ЮК про те, що Г.ГЕРМАН обіцяла скласти свої депутатські повноваження, якщо О.КАЛАШНІКОВ не буде позбавлений депутатського мандату, Г.ГЕРМАН наголосила, що вона й надалі не відмовляється від цих своїх слів.

«Якщо треба, то я віддам свій мандат», - сказала народний депутат.